Военно-техническую разведку возрождают под крышей посольств

В МИД России возрождают сеть научных представителей при посольствах. Их задача – добывать инновации и технологии. Это приходится делать заново после разрушительных реформ Сердюкова в отношении военно-технической разведки ГРУ ГШ.

В 2012 году, исполняя распоряжение Дм. Медведева, МИД планирует развернуть на базе посольств России в ведущих державах институт научных представителей. В их задачу будет входить поиск и приобретение инновационных технологий, которые могут быть использованы в нашей стране.

Между тем до прихода на пост министра обороны А. Сердюкова в России успешно действовала научно-техническая разведка ГРУ ГШ.

«Она фактически была ликвидирована в 2009–2010 годах. Кадры из посольств и торгпредств были отозваны или просто заморожены. Дело в том, что обычно задача на добывание той или иной информации, технологии, инструментария ставилась именно из Москвы. Научными институтами ВПК через Минобороны или Генштаб. Или заказывающими департаментами военного ведомства. А мы её уже находили своими путями. Сейчас пытаются, не считаясь с затратами, воссоздать что-то подобное. Только зачем было ломать систему, а потом её строить?» – заявил «АН» бывший сотрудник разведки.

По его словам, «новые гражданские сотрудники (а бывшие туда уже не пойдут) будут вынуждены в силу непрофессионализма просто закупать, не добывать идеи. И совершенно понятно, что самого передового нам не продадут».