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Китайцы воруют женщин

№ 46(287) от 24.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Китайцы воруют женщин
www.vladtime.ru

«АН» уже писали о том, что в Китае из-за демографических проблем наблюдается резкий перекос между количеством мужчин и женщин. По некоторым данным, представителей сильного  пола в Поднебесной уже больше на 50–100 млн. человек. Из-за этого многие китайские юноши просто не могут создать семью.

Однако, похоже, в стране нашли способ решения этой проблемы. Дефицит женщин привёл к увеличению в Китае числа брачных агентств. Они предлагают богатым гражданам этой страны заплатить за жену-иностранку. В первую очередь сводники советуют жениться на вьетнамках. Причём они гарантируют девственность и покорность невест. В случае же если купленная жена сбежит, то её заменят другой.

Но главная проблема Китая не в распространении такого легального бизнеса. Рядом с ним процветает нелегальная торговля женщинами. Их похищают как в самом Китае, так и в соседних странах. Недавно в одной китайской провинции полиция освободила более 3500 женщин и детей. Все они были похищены торговцами живым товаром за последние два года. Причём многие украденные женщины содержались как заключённые. Некоторые из них рожали детей для семей, готовых платить деньги за усыновление ребёнка. Новорождённый мальчик в Китае стоит 6 тыс. евро. Девочки дешевле – всего 3,5 тыс. евро.

Преступники орудуют в основном  в Монголии, Северной Корее, Бирме и Вьетнаме. Действуют ли такие банды на территории России, пока не сообщается.

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