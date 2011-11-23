Из Европы к нам идёт страшная инфекция

Как утверждает пресса Великобритании, в Европе существует риск распространения неизлечимых инфекционных болезней. Причём эпидемия может достигнуть невообразимых масштабов, и перед ней будут бессильны даже антибиотики.

Недавно представители Европейского центра профилактики и эпидемиологического контроля (ECDC) заявили, что сейчас в некоторых странах 50% случаев заражения крови, вызванных бактерией K.pneumoniae, не удаётся вылечить даже самыми мощными антибиотиками. Больше всего врачей пугает тот факт, что эта бактерия не является какой-то экзотикой. Это очень распространённый возбудитель воспалений мочевой и дыхательной систем. Он постоянно присутствует в кишечнике и передаётся простым прикосновением к предметам.

Более того, в Великобритании уже выявлено 70 человек, в организме которых обнаружены опасные новые бактерии. Исследования показали, что в Европу они попали из Индии вместе с многочисленными туристами. Учёные предупреждают – если зараза распространится шире, то события примут жуткий и необратимый характер. Для лечения этих «супербактерий» необходимо срочно разработать новые лекарства. Но это очень нелёгкая и дорогостоящая работа.