Новое супероружие США направлено против Москвы

Американцы продолжают свои разработки в области создания гиперзвуковых боеголовок и крылатых ракет. В прошлую пятницу состоялось первое успешное испытание демонстратора технологий проекта AHW. Он был запущен с Гавайских островов и пролетел 2500 миль со средней скоростью в пять скоростей звука.

Вашингтон заявляет, что программа «Мгновенного глобального удара» исключительно неядерная. Якобы американцы хотят иметь возможность неядерного удара по «странам-изгоям» и «террористам» в удалённой точке земного шара в течение часа после приказа. Разумеется, для удара по таким целям можно найти способ подешевле и с меньшей опасностью вызвать на себя ответный удар межконтинентальными ракетами.

Следовательно – это оружие направлено против России и её системы ПВО. Более того, оно представляет определённую опасность. Но панику поднимать не следует – демонстратору AHW нужны ещё долгие годы до того, чтобы стать оружием.

Надо заметить, что в области гиперзвуковых ракет и маневрирующих боеголовок Россия серьёзно опережает своего конкурента. У нас созданы и поступают на вооружение маневрирующие термоядерные боевые блоки. Ведутся испытания гиперзвуковой противокорабельной ракеты оперативного назначения «Циркон» и разработка крылатых ракет. Но большая часть работ в этой области строжайше засекречена и не рекламируется.

Что же до противодействия таким сложным целям, то через несколько лет будет создана система ПРО С-500, которая сможет их перехватить.