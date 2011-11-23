Путин сделал новогодний подарок зэкам

С 1 января 2012 г. постановлением правительства увеличена сумма единовременного денежного пособия осуждённым, освобождаемым из мест лишения свободы.

С нового года бывшему зэку, чей срок подошёл к концу, станут выдавать на руки не 720 рублей, а 850 целковых. На 130 рублей больше. Как раз на бутылку водки. Например, популярной «Путинки». В тюрьмах и на зонах эту прибавку считают мизерной. А граждане, пострадавшие от рук преступников, наоборот: недовольны таким растранжириванием бюджетных денег. Ведь суточные, которые выдаются обычным командировочным, в два раза меньше.

Тем более дорогу бывшему заключённому оплатят отдельно. Плюс у него должны быть и средства, заработанные на зоне. Всего, по данным Министерства юстиции, для помощи осуждённым, освободившимся из мест лишения свободы, в прошлом году выделено 187,3 млн. рублей на выплату единовременных денежных пособий при освобождении и 157,6 млн. рублей – на обеспечение проезда к месту постоянного проживания. Так что меньше тысячи в кармане одного бывшего зэка в государственном масштабе превращаются в миллионы: ежегодно освобождаются 300 тыс. человек.

Сейчас в стране действует более 200 центров социальной адаптации для бывших заключённых. Среди экс-арестантов, которые получили помощь в этих центрах, уровень рецидива составляет 3,5–4%. Для сравнения: обычно рецидив достигает примерно 30%. То есть фактически каждый третий зэк после освобождения вновь идёт на преступление. Помогут ли денежные пособия и центры социальной адаптации наладить бывшим заключённым новую жизнь? Или как волка ни корми, а он всё равно в лес смотрит? Жизнь покажет.