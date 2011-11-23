Третий истребитель пятого поколения Т-50 в воздухе

22 ноября в Комсомольске-на-Амуре состоялся первый полёт третьего опытного образца авиационного комплекса пятого поколения (ПАК ФА) – истребителя Т-50. Самолёт, имеющий индекс Т-50-3, взлетел с заводского аэродрома КнаААПО им. Гагарина, входящего в холдинг «Сухой».

Машину пилотировал заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Истребитель провёл в воздухе чуть более часа. Полёт прошёл успешно, в полном соответствии с заданием. По принятой в нашем авиапроме традиции, самолёт взлетал неокрашенным – в грунтовке.

Т-50-3 не просто очередной летающий прототип, это важный этап в развитии программы ПАК ФА. На нём будет установлен весь комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Напомним, что на первом экземпляре находилось минимум оборудования – основное место было занято контрольной аппаратурой. На втором уже была установлена часть оптико-электронного прицельно-навигационного комплекса.

Т-50-3 будет оснащён полным радиолокационным комплексом, включающим в себя основную РЛС с АФАР и дополнительные антенные решётки. А также бортовым комплексом обороны и полной версией системы управления вооружением. Конечно, сейчас части этих систем на машине ещё не стоят – их смонтируют в ближайшие месяцы.

На третьем и строящемся четвёртом самолёте Т-50-4 испытатели планируют отработать агрегаты и узлы предсерийных и серийных истребителей. Так что Т-50-3 уже близок к серийной машине – по характеристикам, весу, процессу сборки и конфигурации деталей. В общем, программа ПАК ФА идёт, не выбиваясь из графика, что в наше время является редкостью.

Первый вылет ПАК ФА состоялся почти два года назад – 29 января 2010 года. В начале марта 2011 г. поднялся в воздух второй лётный образец. На сегодняшний день по программе испытаний этими двумя машинами совершено более ста полётов.