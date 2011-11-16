К ядерной кнопке через полиграф

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) закончилась массовая проверка солдат и офицеров на детекторе лжи.

В рамках разработанной министерством обороны «Программы надежности личного состава» в РВСН закончили тестирование всех, кто был занят охраной и обеспечением военных атомных объектов и нёс службу у ядерной кнопки.

По словам помощника командующего ракетными войсками по работе с личным составом Андрея Филатова, проверка полиграфом в общей сложности коснулась 1600 военнослужащих. Ещё 11 тысяч человек, в том числе 3 тысячи офицеров, сдали тесты на употребление наркотиков и алкоголя. Выявлять любителей «дури» и спиртного помогали специальные аппаратно-программные комплексы «ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ-БРТ-ПК».

По новой инструкции, перед зачислением в дивизию или училище РВСН каждому кандидату теперь придётся иметь дело с полиграфом «Барьер-14» и пройти специальные тесты на вредные привычки. В этом году командир также может послать на тестирование участвующих в боевом дежурстве гражданских специалистов. Например, связистов. Для задействованных в охране стратегических объектов солдат и офицеров тестирование стало обязательным дважды в год. Те, кто служит у ядерной кнопки, будут проходить его каждые 12 месяцев.

«Программа надёжности личного состава» придумана не только для проверки стратегических ракетчиков. Выявлять с помощью полиграфа коррупционеров, пьяниц, наркоманов и психически неустойчивых военнослужащих будут по всей армии.