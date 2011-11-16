Баба Яга не против клонирования

Всем известно, что Дед Мороз живёт в Великом Устюге, а Снегурочка – в Костроме. Сказочный туризм в России – хорошее подспорье для бюджетов малых городов.

Ярославское село Кукобой объявило себя родиной Бабы Яги ещё в 2004 году. Село это находится в 180 км от Ярославля, на берегу реки Ухтомы. А недавно ещё одну резиденцию Бабы Яги открыли в селе Солоновка, что недалеко от города Калязин Тверской области. Как ярославская Яга отнеслась к появлению конкурентки – пока неизвестно. Но с точки зрения туристического маркетинга ей бы пора призадуматься. Двухдневный автобусный тур Москва – Ярославль – Кукобой стоит около 6000 руб. на человека. А однодневный автобусный тур Москва – Калязин, с посещением усадьбы Бабы Яги, стоит всего около 1000 руб.