Прах изобретателя лампочки перенесут из Америки на Тамбовщину
№ 45(286) от 17.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Хотя история создания электролампочки представляет собой цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время, тем не менее, заслуги русского изобретателя Александра Лодыгина общепризнанны.
Именно он первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме спирали. Он же первым стал откачивать из ламп воздух и наполнять их инертным газом. Лодыгин родился в 1847 году в дворянской семье в селе Стеньшино Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне Петровский район Тамбовской области). Умер в Бруклине (США) в марте 1923 года. Власти Тамбовской области и местная сетевая энергокомпания решили перенести прах изобретателя из США на родину. Они подготовили совместное обращение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой о содействии в этом.
Имя Лодыгина не забыто на Тамбовщине – в областном краеведческом музее действует экспозиция, посвящённая его жизни и деятельности. А в планах – проект создания музейно-выставочного центра в селе, где родился всемирно известный изобретатель.
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