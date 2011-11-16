Прах изобретателя лампочки перенесут из Америки на Тамбовщину

Хотя история создания электролампочки представляет собой цепь открытий, сделанных разными людьми в разное время, тем не менее, заслуги русского изобретателя Александра Лодыгина общепризнанны.

Именно он первым предложил применять в лампах вольфрамовые нити и закручивать нить накаливания в форме спирали. Он же первым стал откачивать из ламп воздух и наполнять их инертным газом. Лодыгин родился в 1847 году в дворянской семье в селе Стеньшино Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне Петровский район Тамбовской области). Умер в Бруклине (США) в марте 1923 года. Власти Тамбовской области и местная сетевая энергокомпания решили перенести прах изобретателя из США на родину. Они подготовили совместное обращение к министру иностранных дел России Сергею Лаврову с просьбой о содействии в этом.

Имя Лодыгина не забыто на Тамбовщине – в областном краеведческом музее действует экспозиция, посвящённая его жизни и деятельности. А в планах – проект создания музейно-выставочного центра в селе, где родился всемирно известный изобретатель.