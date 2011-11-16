За 30 тыс. рублей можно «усыновить» белого медведя

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России предлагает всем желающим россиянам «усыновить» белого медведя. Организация ищет «приёмных родителей» для 500 полярных хищников.

Стоит такое удовольствие всего 30 тыс. рублей. Правда, надеяться на то, что после уплаты оговорённой суммы вам привезут домой маленького беленького живого медвежонка не стоит. За эти деньги вы получите сертификат и фигурку белого медведя из папье-маше. Объясняется всё это просто. Таким образом WWF России предлагает всем желающим стать участниками программы, деньги от которой пойдут на защиту и исследование краснокнижных хищников.

Также полученные средства предполагается истратить на развитие программы «Медвежий патруль». О ней «АН» писали ранее. «Медвежьи патрули» – это группы местных жителей, которые борются с браконьерами и проводят мониторинг их численности.

Сейчас в российской Арктике насчитывается около 5–6 тысяч особей белых медведей. А всего в мире их около 21 тысячи.