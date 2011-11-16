В Абхазии нашли нашего «Буратино»

В начале ноября МИД Грузии сделал неожиданное заявление: «Согласно распространённой информации, Россия продолжает усиливать размещённые на оккупированной территории Грузии – в Абхазии и Цхинвальском регионе – свои войска новой военной техникой. Подтверждением этому являются ввод и размещение на 7-й военной базе танков нового типа – Т-90А и другой наступательной военной техники».

Как отмечают эксперты, столь резкая реакция грузинских дипломатов вполне объяснима. Говорят, что «другой наступательной военной техникой» являются огнемётные системы залпового огня ТОС-1 «Буратино». Эта уникальная техника была распознана грузинами на попавших к ним в руки фотографиях 7-й военной базы, дислоцированной в Гудуате.

«Буратино» обладает поистине потрясающей разрушительной мощью. Это оружие, было разработано ещё в 70-х годах прошлого века. Оно представляет собой ракетную установку на базе танка Т-72, оснащённую 220-миллиметровыми неуправляемыми ракетами с термобарическим зарядом. Такие установки применялись нашей армией в Афганистане и Чечне. Так что Михаилу Саакашвили есть о чём беспокоиться.

Впрочем, многие наблюдатели удивлены заявлением грузинского МИДа. Всё дело в том, что «Буратино» появился в Абхазии значительно раньше. Да и сами фотографии датированы апрелем этого года. Так что бурная реакция грузин выглядит несколько запоздалой.