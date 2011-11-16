Единую Европу ждёт судьба СССР

Европейские эксперты, занимающиеся анализом причин развала Советского Союза, всё чаще приходят к выводу, что ЕС идёт по стопам нашей бывшей страны. Более того, иногда аналогии просто поражают.

Конечно, существовавшая в СССР экономическая и политическая система резко отличалась от современной Европы. Но в обоих случаях наблюдаются потеря экономической жизнеспособности, упадок направляющей идеологии, сопровождаемый национальными противоречиями. Эти проблемы убили СССР и сейчас серьёзно разъедают Евросоюз изнутри. Он также не может устранить региональные противоречия, вызванные экономической и социальной разницей в уровне жизни.

Более того, как и в СССР, в Европе долгое время главенствовала идеология, которую можно охарактеризовать одной всем нам знакомой фразой – «Лишь бы не было войны». Сейчас же, как и в Советском Союзе, подобные идеи не способны мобилизовать молодёжь. Единственное, на чём ещё держится иллюзорное единство Европы это единая валюта. Но и она испытывает огромные трудности. Планы по её спасению рождаются один за другим, и часто противоречат друг другу. Всё это тоже напоминает аналитикам «эпоху горбачёвской гласности и перестройки».

Подобные настроения приводят к тому, что количество евроскептиков растёт как на дрожжах. Понимая весь ужас положения, канцлер Германии Ангела Меркель заявила на днях, что сохранение в составе еврозоны всех её членов «потребует фундаментальных изменений в нашей политике». Подобная риторика тоже похожа на высказывания позднего Горбачёва, который в своих судорожных попытках реформировать СССР просто развалил великую страну.