Глобальное потепление сделает нас чуть-чуть богаче

В результате последних исследований российские учёные выяснили, что изменения климата, происходящие в результате глобального потепления, не принесут большой пользы России. Правда, для простых граждан выгода всё же будет – за отопление мы будем платить меньше.

В течение длительного времени наши учёные анализировали изменение стока рек, состояние вечной мерзлоты, распределение растительного покрова регионов Восточно-Европейской равнины и Западной Сибири. Кроме того, они изучали, как реагируют на изменение климата реки, озёра, почва, как меняется продолжительность отопительного периода.

Результатом стали неутешительные выводы – никаких положительных экологических или экономических последствий для исследуемых регионов в результате потепления достигнуто не будет. Более того, по словам учёных, климатические изменения практически нигде в мире не приводят к положительным результатам с точки зрения экологии и экономики. Некоторым исключением является снижение затрат на отопление. В России же в результате глобального потепления ожидается значительное ухудшение гидрологических ресурсов в южной части Восточно-Европейской равнины.