Китай готовят на роль «козла отпущения»

Эксперты Поднебесной считают, что Запад обязательно постарается переложить ответственность за продолжающийся мировой экономический кризис на Пекин. Проще говоря – ЕС и США сделают из Китая козла отпущения.

Как пишет орган ЦК КПК газета «Жэньминь жибао», произойдёт это во многом потому, что настоящая причина кризиса «состоит не только из финансовых или кредитных проблем Европы и США. Она лежит значительно глубже – Запад поразил кризис общественного сознания». К тому же сейчас там нет политиков мирового уровня, способных осознать происходящее. «Обама и Меркель – не Рейган или Тэтчер, они обязательно перевалят кризис на Китай», – уверены высокопоставленные пекинские финансисты. Поэтому, по их словам, в ближайшем будущем китайская экономика попадёт в трудное положение.

Многие российские аналитики поддерживают данную точку зрения. Они считают, что «переводить стрелки» на Китай Запад будет по следующему сценарию. Сейчас уже всем понятно, что надвигающийся кризис является классическим кризисом перепроизводства. В таких случаях в мире обычно растёт безработица. А западные предприятия, производящие обувь, одежду и другую продукцию массового спроса, не готовы и не смогут конкурировать с Китаем. Так что работающие на них люди просто будут выброшены на улицу. Всё это вызовет резкий всплеск недовольства и возмущения, которое западные политики обязательно переложат на Китай.

Формальным поводом для ужесточения давления на Пекин может стать всё та же проблема «курса юаня». Впрочем, даже если Китай пойдёт на уступки, в Вашингтоне и Брюсселе смогут придумать что-то ещё – благо опыт по перекладыванию проблем с «больной головы на здоровую» там накоплен большой.