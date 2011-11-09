Скоро начнется война за Каспий

Российские и западные аналитики уверены – в ближайшем будущем резко обострится борьба за Каспийское море. Причём подогревают такое развитие событий наши «заклятые партнёры» из Брюсселя и Вашингтона. Впрочем, удивляться этому не стоит – ситуация для России достаточно банальна.

Главной причиной такой агрессивной политики Запада является тот факт, что Евросоюз хочет снизить зависимость от поставок российского газа. Быстро получить дополнительное количество газа ЕС может только из Туркмении через Каспий и Азербайджан. Однако Россия и Иран блокируют свободную прокладку газопроводов по дну Каспийского моря – водоём пока до конца не поделён и начинать там какие-то работы нельзя.

Больше всех такой ситуации сопротивляется президент Туркмении Бердымухамедов. Он хочет продавить решение, по которому строительство трубопровода должно разрешаться только государствами, в территориальных водах которых он будет проходить.

Чтобы продемонстрировать серьёзность своей позиции, Москва недавно провела учения на берегу Каспийского моря. Другие страны региона – Азербайджан, Иран, Казахстан, Туркмения – тоже наращивают мускулы. Они расширяют свои военные базы вблизи портов. Ситуация усугубляется тем, что никто из соседей в полной мере не доверяет друг другу. Одновременно все знают – морские глубины таят огромные сырьевые богатства. Сейчас неподелёнными остаются около 10 млрд. тонн нефти и 10 трлн. тонн газа. Так что борьба обещает быть жаркой.