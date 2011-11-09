Майя Плисецкая и Юрий Соломин награждены орденами Японии

Правительство Японии решило отметить заслуги наших деятелей культуры в развитии межгосударственных отношений. На этом поприще они достигли больших успехов, чем отряд дипломатов.

В этом году ордена Восходящего солнца удостоились Майя Плисецкая и Юрий Соломин. Бывшая прима-балерина Большого театра, которую знатоки и ценители считают вообще лучшей балериной ХХ века, больше сорока раз бывала в Японии, и не только на гастролях, а выполняла и роль хореографа для местных танцоров, чем, по мнению японцев, внесла большой вклад в развитие японского балета.

Ну а Юрий Соломин известен всей Японии как исполнитель главной роли в оскароносном фильме Куросавы «Дерсу Узала», чем заслужил всеобщую любовь жителей островов. Кроме того, став художественным руководителем Малого театра, он организовал первые гастроли театра в Японии.

Орденами от лица императора Японии награждаются иностранные граждане, имеющие выдающиеся заслуги в деле развития дружбы с Японией.

Из российских деятелей театрального и музыкального искусств в последние годы орденом Восходящего солнца были награждены художественный руководитель Мариинского театра В.А. Гергиев (2006), виолончелист М.Л. Ростропович (2003) и дирижёр Г.Н. Рождественский (2001).