Первые туристы появились ещё в каменном веке

Как выяснили европейские учёные, люди полюбили путешествовать ещё в каменном веке. Однако первыми «туристами» в начале неолита были исключительно мужчины.

По мнению археологов, первобытное подобие современного туризма зародилось после того, как древние люди перешли от собирательства и охоты к оседлому образу жизни. Такая перемена деятельности предоставила им много свободного времени, которое надо было чем-то занять.

Произошло это эпохальное событие на рубеже мезолита (среднего каменного века) и неолита (позднего каменного века). Именно в это время в Европе наблюдается резкий всплеск миграции и путешествий древних людей. Прояснить этот вопрос помогла генетика. В результате исследований учёные установили, что жители древних Франции, Испании, Германии имели генетическое родство. Проанализировав мужскую Y-хромосому и другие фрагменты ДНК доисторических европейцев, исследователи даже выяснили примерные маршруты первых протопутешественников.

В конечном итоге «древние туристы» способствовали демографическому «взрыву» человечества, произошедшему в 5–4 тысячелетии до нашей эры. Они же являются авторами «неолитовой революции» – резкого скачка в уровне развития людей.