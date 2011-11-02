Голландия передумала травить наркоманов

Власти Нидерландов нанесли неожиданный и болезненный удар по единству Евросоюза. Они запретили иностранцам в Голландии курить марихуану.

В свое время «лёгкие наркотики» были легализованы в этой стране с целью вывести их из криминального оборота. С тех пор Нидерланды стали Меккой так называемого наркотуризма. Чтобы посидеть в кофе-шопе с «косячком» и отведать «глючных» грибочков в Амстердам потянулись любители кайфа со всего мира. Только грибов там продавалось более двух миллионов порций в год.

Однако пару лет назад голландские власти решили, что грибы стоит считать тяжелыми наркотиками, так как после их употребления в стране покончили самоубийством около сотни приезжих. Теперь настал черёд марихуаны. Официальной причиной запрета власти объявили, что нынешняя гидропонная трава во много раз сильнее «косяков» 30-летней давности и крайне вредна для здоровья «растаманов».

Однако наблюдатели считают, что истинная причина – в наметившемся курсе на антииммигрантскую политику властей. Иммигранты стали причинять слишком много хлопот и усложнять обстановку в стране. Эту версию подтверждает проект властей запретить ношение в стране одежды, закрывающей лицо. А также то обстоятельство, что, якобы заботясь о здоровье иностранцев, власти оставляют право потреблять марихуану гражданам Нидерландов. Такая дискриминация уже вызвала бурю протеста не только среди неголландских граждан Евросоюза, отлучённых от марихуаны, но и среди владельцев кофе-шопов, которые специализировались на продаже лёгких наркотиков. Для них это означает прекращение бизнеса. Торговцы уверены, что после запрета марихуана вернётся в подпольный криминальный бизнес.