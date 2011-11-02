После Ливии Запад думает, «как помочь сирийцам»

Сразу после зверского убийства Муаммара Каддафи страны НАТО стали строить козни в отношении Сирии. Конечно, экономические санкции против Дамаска Запад ввёл уже давно, а теперь у него развязаны руки и в военном плане.

Тем не менее перспективы прямой агрессии Запада остаются туманными – в Вашингтоне и Брюсселе пока не могут придумать стоящего повода. Поэтому натовские аналитики работают над другими вариантами давления на Дамаск. Сейчас они предлагают оказывать протестующим против режима Асада людям тайную военную помощь. Оружие и средства связи можно доставлять в Сирию контрабандным путём.

Если же вооружённый таким образом «народ» не сможет самостоятельно свергнуть «тирана», то на «пути к демократии» ему на помощь вполне может прийти НАТО. По мнению многих западных экспертов, «гуманитарные бомбардировки» Триполи доказали свою эффективность. Так что, скорее всего, Сирию будут уничтожать по ливийскому сценарию. Вторжение же «в иракском стиле» маловероятно.