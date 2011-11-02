Кремль посылает авианосец на защиту своего непотопляемого офшора

Как стало известно «АН», в ноябре этого года тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» отправляется в дальний поход в Средиземное море и Северо-Восточную Атлантику. К сложному походу активно готовятся морские лётчики Северного флота. Они отрабатывают посадки истребителей Су-33 и Су-25УТГ на палубу «Адмирала Кузнецова» в Баренцевом море.

Эта информация не прошла незамеченной на Кипре. Местные газеты считают, что поход нашего флота связан с резким усилением активности Турции в экономической зоне острова. Ситуация вокруг Кипра обостряется с каждым днём – греки, турки и израильтяне ведут острый спор о принадлежности найденной там нефти и газа.

По словам греческих журналистов, в восточную часть Средиземного моря начинают стягивать военные силы и другие государства – США, Франция, Израиль. Американские самолёты-разведчики и израильские истребители уже совершают регулярные облёты турецкого исследовательского судна «Пири Рейс». Этот корабль под защитой турецких военных судов и вертолётов проводит на шельфе Кипра поиск нефти и газа.

Как считают эксперты, есть и другая причина, вынуждающая наше руководство направить грозный авианосец к берегам Кипра. В случае начала военных действий под угрозой оказывается крупнейший офшор, услугами которого пользуются многочисленные компании, принадлежащие нашим олигархам. Регистрируя там свои фирмы, они уходят от уплаты налогов и скрывают доходы от российского народа. Причём спрятанная таким образом сумма столь велика, что, по некоторым данным, большая часть инвестиций, вкладываемых в экономику России, проходит именно через Кипр. Так что единственный российский авианосец в столь напряжённый момент у берегов Кипра будет совсем не лишним.