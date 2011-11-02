В брянских лесах наступил матриархат

В конце октября в заповедник «Брянский лес» российские учёные завезли десять зубров. Предполагается, что из них будет сформировано стадо, которое поможет решить проблему по восстановлению популяции этих красивых и мощных животных.

Сначала в брянские леса зубров завозили из Окского питомника, но там не оказалось подходящей коровы-вожака. Всё дело в том, что, как утверждают специалисты, зубры живут по законам матриархата. Подходящая особь была найдена Приокско-Террасном питомнике. Это 15 летняя самка по кличке Маркуаза.

Выбор учёных полностью оправдал себя. Уже через 15 минут после приезда корова построила всё стадо и поставила на место слишком зарвавшихся, по её мнению, самцов. Теперь в обеденное время стадо в порядке живой очереди, спокойно и без толкучки, подходит к кормушкам.

Сейчас животных содержат в вольере площадью около четырёх гектаров. Примерно через месяц, после того как выпадет снег, животных выпустят на волю. Тем не менее их продолжат подкармливать – это необходимо делать для того, чтобы стадо не ушло далеко в поисках корма.