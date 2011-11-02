Наша морская пехота марширует по Греции

28 октября в небольшом греческом городе Александруполис, расположенном на самой границе с Турцией, состоялось событие, во многом уникальное для современной греческой истории. Впервые российская морская пехота с большого десантного корабля «Цезарь Куников» приняла участие в военном параде в честь празднования Дня «Охи» (День «Нет»).

Это государственный праздник Греции и Кипра. Он напоминает всем грекам о событиях 1940 года, когда их руководство отклонило ультиматум фашистов и отказалось пропустить на свою территорию итальянские войска. В ответ армия Италии 28 октября в 5.30 утра атаковала греческие пограничные пункты.

К празднованию этой даты в Александруполисе приурочили и открытие памятника российским солдатам, погибшим во время Русско-турецкой войны 1877–1878 года. Всё это не случайно – в Греции до сих пор очень боятся возможного турецкого вторжения и стараются держать свою армию в максимальной готовности.

Поэтому участие в параде даже небольшого количества наших военных моряков, прошедших под российским и Андреевским флагами, многие греки восприняли очень восторженно. Эмоции порой зашкаливали: «В нескольких километрах от турецкой границы две крупнейшие армии Православия – греческая и русская – впервые прошли вместе, распространяя озноб!», «Братья русские, скоро будем вместе в соборе Святой Софии в Константинополе! Аминь».

Любопытно, что во втором по величине греческом городе Салоники парад оказался сорван. Возмущённый народ, скандируя «предатели Греции», согнал с трибуны президента Греции и министра обороны. В результате чиновники со своим окружением были вынуждены отменить шествие и покинуть праздник. Тем не менее, в возникшей суматохе некоторые военные части всё-таки прошли парадным строем.