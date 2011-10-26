Украина повышает свою мораль

Верховная рада приняла в первом чтении изменения в Закон «О защите общественной морали».

Следуя благим намерениям оградить украинскую молодёжь от тлетворного влияния, 10 депутатов Рады от самых различных партий предложили «усилить и углубить» контроль за доступом к «разлагающему» контенту телеэфира и всемирной сети Интернет. А чтобы дело не заглохло, по их мнению, нужно создать дополнительный государственный контролирующий орган, который бы надзирал за исполнением этого закона. Орган этот, разумеется, получит возможность перенаправлять бюджетные потоки, чтобы они не попадали к тем, кто недостаточно моралью озабочен.

Среди прочего законопроект предусматривает, что по телевизору нельзя показывать с 23 часов до 6 утра фильмы и передачи, в которых имеются трупы и тяжелораненые люди. Таким образом, львиную долю мирового кинематографа украинцы смогут смотреть только глубокой ночью. Под запрет попадут не только шедевры криминального жанра, но и все фильмы про войну, включая «Броненосец Потемкин». Кроме того, эта норма даст возможность держать на коротком финансовом поводке телекомпании, наказывая гривной неугодных, уличённых в прогнозируемом нарушении этого закона.

Законопроект также предписывает местным провайдерам не только в течение суток после решения суда удалять со своих серверов всё, что комиссия сочтет аморальным, но и блокировать доступ к сайтам, если ресурс находится за пределами страны. А это уже совсем близко к методам интернет-цензуры, принятым в Китае.