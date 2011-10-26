Рост и вес не имеют значения

В городском суде Якутска две стюардессы опротестовали несколько пунктов «Положения о порядке отбора кандидатов из числа бортпроводников, имеющих опыт работы в ОАО АК «Якутия» для переподготовки на новые типы воздушных судов».

Известно, что якутские женщины не отличаются высоким ростом. А тут внутренний «циркуляр» прямо указывает – «Кандидат для переподготовки должен соответствовать следующим критериям: иметь прямую осанку и стройное телосложение, красивую походку; рост должен составлять для женщин от 160 до 180 см., размер одежды до 48». Кроме того, после 35 лет о переподготовке тоже можно не мечтать. Суд установил, что эти пункты документа ограничивают права работников, и признал их недействительными.

Что касается возраста, дискриминация налицо. Но как по тесному проходу между рядами будет перемещаться, скажем, растолстевшая до невозможности стюардесса? А высокий рост необходим, в частности, чтобы помочь пассажиру, сидящему на третьем от прохода кресле.

В бизнес-авиации тоже существуют ограничения для стюардесс по росту. Чем он меньше, тем больше шансов устроиться на престижную работу. Деваться некуда: самолеты там, как правило, маленькие, и девушки модельного роста будут вынуждены ходить согнувшись пополам. Так что для «дюймовочек» в авиации тоже есть место.