Вина в России будет хоть залейся

В этом году наша страна установит еще один неожиданный рекорд. Ожидается, что крестьяне соберут 350–360 тыс. тонн винограда. Это самый большой урожай солнечных ягод за последние 15 лет.

Как заявил президент Союза виноградарей и виноделов Л. Попович, это на 30 тыс. тонн больше, чем удалось собрать в прошлом году. Причём каждая вторая тонна винограда выращена в Краснодарском крае. Такой огромный урожай позволит произвести в России только шампанского 220–225 млн. литров. Напомним, что в прошлом, 2010, году у нас было произведено 542 млн. литров тихих вин, 223 млн. литров игристых вин.

Такие успехи позволяют постепенно сформировать в России специальный винодельческий кластер экономики. Однако для его успешного развития нужны немалые средства. Пока же Союз виноградарей и виноделов надеется в ближайшее время разработать стратегию развития отрасли. Для этого необходимо выделить 6 млн. рублей.