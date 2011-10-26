На Чукотке будут спасать белых медведей

Чукотские власти озаботились сохранением популяции белого медведя. Уже принят план действий до 2020 года. Он предусматривает усиление борьбы с браконьерами, введение ограничений на деятельность человека в местах обитания медведя и создание особо охраняемых территорий.

По некоторым оценкам, численность чукотско-аляскинской популяции белого медведя сейчас достигает 2 тыс. особей. Чаще всего самого большого хищника Севера можно встретить на острове Врангеля и арктическом побережье Чукотки. Охота на этих зверей запрещена еще в 1957 г., также белый медведь занесен в Красную книгу России. В последние годы популяция этого хищника восстанавливается, однако пока рано говорить о полном решении проблемы.

Поэтому губернатор Чукотского автономного округа Р. Копин подписал распоряжение по реализации плана мер, позволяющих сохранить популяцию белого медведя в регионе. Большое внимание будет уделено предотвращению контактов людей с медведями в населённых пунктах и на прилегающих к ним землях. К охране медведей привлекут и местное население – будут созданы так называемые медвежьи патрули.