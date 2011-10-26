США натравливают талибов на Иран

Многих экспертов удивило неожиданное заявление Хамида Карзая о том, что в случае войны США и Пакистана его страна придёт на помощь Исламабаду. Похоже, президент Афганистана готовится к выводу с территории страны американских войск и надеется заслужить прощение у радикально настроенных талибов, которых всегда поддерживали пакистанцы.

Но есть ещё одна причина появления этого странного на первый взгляд заявления. Американцы уже давно ломают голову над тем, как им с честью выйти из афганского котла. Если просто оставить в покое эту бедную страну, то талибы быстро захватят там власть. Затем они опять направят свои усилия на проведение терактов против США и их партнёров.

Поэтому, по некоторым данным, в Вашингтоне принято достаточно циничное, но во многом неожиданное решение. Талибов-суннитов решено отвлечь от США, направив их энергию против шиитского Ирана. Участие в этом может принять и Карзай в союзе с пакистанцами. В таком случае США убивают сразу двух зайцев – отводят опасность от своих интересов и ослабляют враждебный Иран.

Причём этот план не потребует больших денежных затрат со стороны Вашингтона. Давно известно, что радикальных талибов всегда финансировали нефтяные шейхи Саудовской Аравии. Сейчас же как нельзя кстати для США обостряются отношения этого королевства с Тегераном. Некоторые эксперты считают, что не за горами настоящая война между давними соперниками. Поэтому Эр-Рияд тоже кровно заинтересован в том, чтобы создать Ирану дополнительные трудности и использовать союзников суннитов против ненавистных шиитов.

Понимают это и в Тегеране. Поэтому талибы в иранской доктрине национальной безо­пасности считаются врагом номер один.