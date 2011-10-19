Гитлер пытался свалить вину на Шрека

С момента окончания Второй мировой войны прошло уже 66 лет, но в прессе продолжают всплывать новые факты из жизни фашистской верхушки. Недавно в Германии опубликовали квитанцию за превышение скорости, выданную А. Гитлеру.

Ровно 80 лет назад, в 1931 году офицер немецкой полиции Пробст зафиксировал нарушение правил дорожного движения. «Мерседес» повышенной мощности с номером II A – 19357 двигался в Мюнхен со скоростью около 55,3 км/ч. В то время такая скорость превышала дозволенную в два раза. По действующим правилам, за это полиция могла немедленно отобрать права у любого нарушителя. Любопытно, что в те годы офицеры, не имея радаров и тем более видеокамер, определяли скорость, пользуясь простым секундомером.

Задержать на месте преступления «сумасшедший «Мерседес» не удалось. Вскоре Пробст выяснил, что автомобиль принадлежит некоему А. Гитлеру. В то время будущий фюрер проживал в Мюнхене по адресу Принцрегентштрассе, 16.

Однако, когда туда нагрянула полиция, Гитлер стал выкручиваться: «За рулем был не я, а мой шофер Шрек» (реальная фамилия. – Прим. ред.) Тем не менее главный фашист Германии взял и на себя часть вины: «Я проинструктировал его ехать как можно быстрее». Впрочем, для чего была дана такая команда, он не пояснил.