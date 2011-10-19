Тираннозавр был больше, чем считалось ранее

Британские палеонтологи из Королевского ветеринарного колледжа в Лондоне в результате проведённого эксперимента установили точный вес «короля динозавров» – тираннозавра. Он мог достигать 9 тонн – это на 30% больше, чем считалось ранее.

Выяснить столь точные данные учёным помог трёхмерный лазерный сканер. С его помощью были скопированы все кости ящера, а затем при помощи специальной компьютерной программы на них нарастили виртуальное мясо. Как считают палеонтологи, при использовании такого метода возможные ошибки не превышают 0,1%. Так что полученный результат можно считать абсолютно точным. В ходе исследований учёные пришли к выводу, что во время роста гигант толстел ударными темпами. Он прибавлял по 1,8 тонны в год.

Палеонтологи уже давно изучают тираннозавра. Им удалось установить, что первобытный ящер обладал прекрасным нюхом. А его челюсти легко дробили любые кости жертв. Однако бегал исполин не очень быстро – всего 40 км в час. Развивать большую скорость ему не позволяли довольно слабые мышцы ног.