Сотни китайцев разведут в России миллионы кроликов

Посетившая на прошлой неделе Китай министр сельского хозяйства Елена Скрынник заявила, что сейчас наши страны рассматривают возможность строительства на территории России совместного предприятия по выращиванию кроликов. По словам высокопоставленной чиновницы, данная инициатива исходит от китайских товарищей.

По статистическим данным данным, Россия ежегодно ввозит большое количество мяса кролика именно из Китая. Однако, как рассказывают эксперты, сейчас в нашей стране действует негласный запрет на импорт этих грызунов из Поднебесной. Он не носит тотального характера – бесконечный поток китайской крольчатины регулируется Россельхознадзором. Эта организация регулярно вводит запреты на импорт мяса с некоторых китайских предприятий.

Такое положение вещей вызывает серьёзное недовольство Пекина. Поэтому китайские власти постоянно поднимают вопрос о снятии всех запретов на импорт мяса кролика в Россию. Судя по всему, сейчас найдено компромиссное решение – китайцы готовы вложить свои деньги в предприятие по разведению кроликов на территории России. Точная сумма предполагаемых инвестиций пока не известна.