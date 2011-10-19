Поморы объявляют войну Норвегии

Не так давно один из малочисленных этносов России – поморы (6,5 тыс. человек) – получил свой представительный орган – Совет поморского народа. В сентябре 2007 г. в Архангельске прошёл объединительный съезд поморского народа. В нём приняли участие делегаты и гости из Архангельской, Мурманской областей, республики Карелия и Ненецкого автономного округа.

Похоже, что за прошедшие со дня объединительного съезда годы поморы времени зря не теряли. Недавно они сформулировали свои претензии к соседней Норвегии. В подготовке документа принимала участие группа авторитетных экспертов. Как выяснилось, поморам не нравится очень эгоистичный государственный девиз Норвегии: Alt for Norge («Всё для Норвегии»).

Предъявляют поморы и территориальные претензии к Осло. По словам наших соотечественников, в своё время Датское королевство (Норвегия входила в его состав) захватило принадлежавшие Великому Новгороду земли Лапландии. Поэтому Российская империя была вынуждена разделить эту когда-то единую территорию. И хотя поморы там не жили, их волнует судьба другого, дружественного им коренного народа – лопарей.

Другой, более понятный современному россиянину территориальный конфликт относится к двадцатым годам прошлого века. По словам поморских историков в те годы Норвегия, без согласования с Россией, захватила исконно принадлежавший поморам остров Грумант (Шпицберген). Наши поморы требуют включения этого острова в состав территории Баренцева региона. А также отмены вокруг него двухсотмильной зоны и предоставления поморам особых прав на Груманте.

Норвежские власти и российский МИД отделываются многозначительным молчанием.