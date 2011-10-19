Военные прокуроры уйдут на гражданку

С 1 января 2013 года военные прокуроры снимут погоны. Так же, вероятно, поступят с Военно-следственным управлением СК РФ. Весь 2012 год для них пройдёт под знаменем перехода на гражданскую службу.

«Вопрос о переходе военных прокуроров с военной на гражданскую службу фактически решён. Необходимые поправки в отдельные законодательные акты, определяющие деятельность Главной военной прокуратуры и её подчиненных органов в армии и на флоте, других силовых структур, где законом определена военная служба, будут приняты либо под занавес работы этого созыва Госдумы, либо уже новым составом. На 2012 год намечен переходный период. С 1 января 2013 года военные прокуроры должны начать ходить на службу не в форме, а в пиджаках», – рассказал «АН» источник в комитете по обороне Госдумы.

Его информацию подтвердили и в Минобороны. «Именно министр Анатолий Сердюков был инициатором этого решения. Таким образом, военное ведомство избавляется от лишних функций», – подчеркнул офицер.

Отвечая на вопрос «АН» о том, «станут ли формально независимые прокуроры сильнее «кусать» военное ведомство», офицер отметил, что «Минобороны надеется, что взаимодействие создаваемой военной полиции и новых органов прокуратуры поможет решить многие наболевшие проблемы».

Между тем некоторые эксперты считают, что в очередной раз заявление о распогонивании военной юстиции может обернуться благими пожеланиями. «На такие масштабные изменения потребуется – по нашим оценкам – примерно от 8 до 10 миллиардов рублей. Это выплаты увольняемым сотрудникам военной прокуратуры, покупка положенного им жилья. Такие затраты пока в бюджете не предусмотрены», – говорит эксперт комитета по обороне.

Также, по его мнению, «в случае принятия решения остро встанет вопрос с обеспечением соблюдения законодательства в отдалённых и малочисленных гарнизонах. Сейчас туда военные прокуроры едут по приказу. Гражданского сотрудника без обеспечения дополнительных льгот сослать в тмутаракань будет проблематично».

Не следует сбрасывать со счетов и такой аспект. Сейчас сотрудник военной прокуратуры имеет законодательно доступ во все воинские части и подразделения. А обычный прокурор должен получать специальное разрешение. Вполне может получиться и так, что после снятия погон территория армии превратится в территорию, закрытую от закона.