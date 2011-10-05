Из-за русской красавицы уволен главный полицейский Швейцарии

Несмотря на свободу и декларируемые права человека в Европе иногда происходят случаи не столь частые и для тоталитарных обществ. Как оказалось, в Швейцарии за связь с иностранцем можно лишиться своей карьеры. Тем более если этот иностранец симпатичная россиянка.

Как сообщает швейцарская пресса, глава федеральной криминальной полиции страны М. Перлер недавно отстранён от должности из-за отношений с инструктором по горным лыжам Еленой Т. Причиной для этого послужили подозрения в её связях с «русской мафией».

Однако никаких доказательств этому швейцарцы представить не могут и выдвигают поистине смехотворные «улики». Якобы Елена специализируется на обучении «русских олигархов», приезжающих в Швейцарию покататься на лыжах. Похоже, что в самом сердце Европы всё ещё очень сильны набившие всем оскомину стереотипы о России. И за последние годы к ассоциациям о нашей стране (медведи, водка, калашников) добавились еще две – олигарх и мафия.

Также в вину М. Перлеру ставят его поездку с возлюбленной в Санкт-Петербург в июле 2010 года. Примечательно, что пара ездила туда на конференцию по борьбе с русской мафией. Видимо, в головах бдительных швейцарцев из службы безопасности всё окончательно перепуталось. Только этим можно объяснить тот факт, что, по их мнению, из-за этого «М. Перлер представляет потенциальную опасность для Швейцарии».

М. Перлер не согласен с решением суда и намерен оспорить его в Федеральном суде.