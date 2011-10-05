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ЦСКА и «Зенит» набивают карманы

№ 39(280) от 06.10.2011 [ «Аргументы Недели » ]

ЦСКА и «Зенит» набивают карманы

Европейский футбольный союз (УЕФА) сообщил, как распределяются доходы от розыгрыша Лиги чемпионов – 2011/12.

Каждый клуб, участвующий в групповом турнире Лиги нынешнего сезона, увеличит свой бюджет как минимум на 7,2 миллиона евро. Даже в случае, если не наберёт ни одного очка. По 3,9 миллиона 32 клубам, участвующим в групповом этапе, гарантируются изначально. Ещё по 550 тысяч евро им начисляются за каждый из 6 матчей, проведённых на этой стадии, независимо от результата. За победу полагается бонус в размере 800 тысяч евро, за ничью – 400 тысяч. За выход в 1/8 финала – «премия» 3 миллиона в европейской валюте. За попадание в четвертьфинал – 3,3 миллиона, в полуфинал – 4,2. Финалист Лиги чемпионов получит 5,6 миллиона, а победитель – 9. Всё перечисленное – только премиальные без учёта отчислений от продажи телеправ, рекламы и спонсорских контрактов.

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