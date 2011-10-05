За камчатскими китами проследит спутник

Этим летом группе учёных из разных стран удалось провести интересный эксперимент. В Охотском море у берегов Камчатки они закрепили на шести серых китах специальные устройства, которые называются «спутниковые метки».

С их помощью исследователи надеются проследить за продвижением одного самца и пятерых взрослых самок серых китов к местам зимовки. Эти огромные морские животные (масса до 35 тонн) занесены в Красную книгу России. Они обитают в северной части Тихого океана и совершают регулярные миграции на огромные расстояния – около 16 тыс. км.

Теперь благодаря установке «меток» учёные всего мира смогут наблюдать с помощью спутника за их перемещениями. Как считает научный сотрудник Кроноцкого заповедника (Камчатский край) В. Вертянкин, благодаря этому проекту будет пересмотрено мнение о существующем разделении популяции серых китов на западную и восточную. Сейчас, скорее всего, существует единая популяция серых китов – она насчитывает свыше 20 тыс. особей.