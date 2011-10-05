Президент и не думал кастрировать

Власть предприняла ещё одно усилие по завоеванию электората. Бушующее общественное мнение попытались успокоить думские депутаты. С подачи президента парламентарии приняли в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание для педофилов. В частности, через применение к ним химической кастрации.

Как известно, большая часть россиян едины в том, что педофилов нужно уничтожать. Однако в стране действует мораторий на смертную казнь. Так что проект предполагает запрет на применение условного осуждения в отношении педофилов и отсрочки отбывания ими наказания. В отношении лиц, ранее судимых за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, планируется усилить меры наказания вплоть до пожизненного лишения свободы.

Основным спорным положением инициативы является порядок применения к педофилам химической кастрации. Она предлагается в качестве добровольной меры.

В этой связи полпреду Президента РФ в Госдуме Г. Минху пришлось опровергать предположения о возможности влияния «педофильского лобби» на текст законопроекта.

Отвечая на вопрос оппозиционного депутата А. Белякова («Справедливая Россия»), Г. Минх подтвердил, что добровольная химическая кастрация может применяться в тех случаях, когда решается вопрос о возможности условно-досрочного освобождения педофила или пересмотре в сторону смягчения применённой к нему меры наказания.

Но Беляков предложил применять химическую кастрацию за сексуальные действия в отношении детей, не достигших 14 лет. А также за развратные действия в отношении подростков, не достигших 12 лет. В соответствии с законопроектом педофил мог выбирать – химическая кастрация или пожизненное заключение.

Однако заместитель председателя комитета по законодательству А. Назаров в ответ на это предложение заявил, что президентский законопроект не предусматривает химическую кастрацию. И не может рассматриваться в качестве альтернативного законодательной инициативе А. Белякова.