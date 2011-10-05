Ультрафиолет выжигает север нашей страны

Недавно американские учёные установили, что в начале 2011 года над Арктикой произошло химическое разрушение озонового слоя. Причём впервые за всю историю наблюдений его масштаб сравним с разрушением озона над Антарктидой.

По словам исследователей, над Арктикой в защитном озоновом слое появилась просто огромная дыра. Её смело можно назвать «самой большой дырой, зарегистрированной в Северном полушарии за всю историю наблюдений».

Как отмечают учёные, раньше эта дыра была гораздо меньше. Однако мощные ветра, наблюдавшиеся на Севере в последнее время, и очень низкие температуры создали благоприятные условия для того, чтобы уничтожающий озон хлор повредил защитный слой. По последним данным, дыра уже затрагивает север России, Гренландию и Норвегию. Это значит, что люди, проживающие в этих регионах, подвергаются высокому уровню ультрафиолетовой радиации.

Немного успокаивает ситуацию имеющееся у озонового слоя свойство к постепенному самовосстановлению. Поэтому вполне возможно – обстановка нормализуется уже через несколько месяцев. Однако авторы открытия считают, что существует риск к повторению разрушения озонового слоя каждый год.