Разведка с неба разрешена

До 7 октября этого года группа российских инспекторов будет проводить серию наблюдательных полётов над Турцией.

Эта воздушная разведка разрешена международной программой «Открытое небо», участниками которой являются Россия и Турция. Наши военные с борта самолёта Ан-30Б сфотографируют турецкие военные объекты. Правда, маршруты полётов в совокупности не должны превышать 1500 километров, а предполагаемые места инспекции должны быть указаны в заявке заранее. Чтобы экипаж Ан-30Б не сбился с маршрута, в каждом вылете наших инспекторов будут сопровождать турецкие специалисты.

В ходе полёта воздушные разведчики имеют право фотографировать передвижения войск и кораблей, любые объекты армейской и флотской инфраструктуры. Кроме Турции и России договор «Открытое небо» охватывает территорию ещё 33 стран. Для воздушного контроля за дислокацией и перемещением войск разрешено использовать видео-, оптические, панорамные и кадровые камеры, инфракрасные аппараты строчной развёртки и радары с синтезированной аппаратурой для съёмки днём и ночью. Копии снимков обязательно передаются инспектируемой стране, а при желании – и каждому участнику договора. «Открытое небо» способствует укреплению доверия в военной области.