Россия переживает нашествие крыс

Уже в августе было замечено большое скопление крыс на Вологодчине, где они буквально гуляли по улицам городка Устюжна. Тогда причину появления несметного количества грызунов легко отыскали - накануне закрылась свалка, где обитали животные. К ноябрю же крысиное поголовье разрослось во многих городах страны. В той же Вологде крысы облюбовали поликлинику на улице Лечебной, и врачи теперь боятся заходить в кабинеты.

Крысиное и мышиное нашествие замечено в Белгородской области, где полчища животных оккупировали подвалы частных домов. Вслед за кормом в города и поселки потянулись лисы, которые кормятся мышами. Санэпидстанция области бьет тревогу, поскольку на уничтожение грызунов требуется огромная сумма денег.

Массовое нашествие крыс отмечено в Екатеринбурге, особенно в районах, где ведется коттеджная застройка.

Много крыс появилось в Старом Осколе Воронежской области. Есть случаи заболеваний гемморрагической лихорадкой, причиной которых являются укусы грызунов. Полчища крыс появились в Бутурлинском районе той же области.

Эпидемиологи предупреждают, что если на улицах появились крысы, значит, порог их размножения допустил все мыслимые пределы. Бороться с ними очень трудно.

Крысы являются переносчиками многих инфекций, в частности чумы, гемморрагической лихорадки, сальмонеллеза и даже туберкулеза. Несмотря на опасность, которую несут грызуны, во многих населенных пунктах сложилась безрадостная картина - на дератизацию денег нет. А их требуется немало - от 2 до 3 млн. рублей в каждой области.