Крестный ход против суррогатного алкоголя

Старый Оскол Бел­городской области - один из немногих городов, где размах суррогатных отравлений превратился в эпидемию. По сообщению пресс-службы Белгородской области, 369 человек, поступивших в больницы Старого Оскола с диагнозом токсический гепатит, признаны потерпевшими. Почти все они приобретали водку «с рук».

Прокуратурой города за последние два месяца возбуждено 59 уголовных дел по статье 238 УК РФ, направленных против конкретных лиц, занимавшихся незаконным производством, сбытом и хранением спиртосодержащей продукции. Причем потерпевшими не признаны люди, которые пили, скажем, стеклоочистительные препараты.

Однако, несмотря на относительную успешность карательных мероприятий, старооскольская церковь провела свою профилактическую работу по защите поселян.

Так, несколько дней назад в городе, охваченном эпидемией гепатита, прошел крестный ход. Отслужив молебен во здравие заболевших, священники вынесли икону Богородицы «Всех Скорбящих Радость» и направились с ней по улицам Старого Оскола. Верующие при этом несли кресты и хоругви.

А на прошлой неделе архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн освятил скважину, откуда местный ликероводочный завод берет артезианскую воду для изготовления водки.