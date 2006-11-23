На Камчатке прозевали наводнение из-за котов

С 1 ноября в г. Петро-павловске-Камчатском начали действовать новые Правила содержания домашних животных. В итоге законотворчества камчатских чиновников даже этнически благородные городские коты в обязательном порядке должны были быть внесены в реестр домашних животных и наподобие заокеанских «копов» получить свой именной жетон. Помешала природа.

С 14 по 16 ноября в Петро-павловске-Камчатском было введено чрезвычайное положение, что на полуострове отнюдь не редкость. Единственное отличие от обыкновенных в это время циклонов с привычными осадками заключалось в удручающем состоянии жилищного фонда и коммуникаций Петропавловска-Камчатского. На сей раз при скорости ветра в городе до 30 м/с, а на западном побережье 44-54 м/с дождь шел не сверху вниз, как положено по гравитации, а параллельно земле, то есть горизонтально.

В итоге образовалась чрезвычайная ситуация: наглухо залило каждое второе медицинское учреждение и каждую вторую школу. Жилые здания протекли так, что от нахлынувшей воды, кроме коротких замыканий проводки в квартирах, отключились электрощиты в подъездах домов. В черте города на проезжую часть сошли несколько грязевых потоков.

Коты победили. Когда нагрянула непогода, обязательную регистрацию котов отменили. Теперь они должны ходить в администрацию только в добровольном порядке.