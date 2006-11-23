Выплаты информаторам спецслужб узаконены

Раньше чаще всего о таком вознаграждении объявляли различные фонды и организации, а не правоохранительные органы. У спецслужб при выплате такой награды нередко возникал вопрос: с какой бюджетной статьи брать деньги? Как правило, это делалось из средств, выделяемых на оперативно-розыскную деятельность. Размер награды за информацию регламентировался ведомственными инструкциями и был строго засекречен.

И теперь имена и суммы, полученные информаторами, будут составлять государственную тайну. За ее разглашение положен немалый тюремный срок. Все это определено в новом Постановлении правительства.

Кроме того, весной 2006 года вступил в силу Закон «О противодействии терроризму». Он разрешил выделять деньги добровольным помощникам спецслужб из средств бюджета. В законе сказано, что размер, основания и порядок выплат определяются федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. К ним относятся в том числе ФСБ и МВД. А источники финансирования устанавливаются правительством России.

В середине ноября 2006 года своим новым Постановлением правительство объяснило спецслужбам, где брать день­ги. Как сказано в секретном документе: «...за счет средств, предусмотренных на оперативно-розыскную деятельность федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим борьбу с терроризмом».