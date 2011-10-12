Сто голодных крокодилов сбежали с фермы в Таиланде

Наши туристы, облюбовавшие в последние годы Таиланд, прекрасно знают о массовом разведении крокодилов в этом королевстве. Обычно их показывают всем желающим из-за высокого забора. Однако в этом году в стране произошло катастрофическое наводнение – оно продолжается уже более двух месяцев.

Поэтому многие крокодиловые фермы оказались затопленными, и рептилии стали вырываться на свободу. Не так давно немалая их часть сбежала из вольеров в Паттайе. И вот новое происшествие. В центральной части страны произошёл очередной побег – сто крокодилов уползли и уплыли в неизвестном направлении.

Тайские власти пытаются успокоить местное население. По их словам, сбежавшие крокодилы «очень спокойны» и «не могут напасть на человека». Якобы из-за того, что они выросли в неволе, у них нет инстинкта, который бы подсказал им нападать на человека. К тому же они совершенно не умеют самостоятельно добывать пищу. Однако всем понятно, что это просто отговорки. Инстинкты животных не зависят от места их рождения, и если крокодилы серьезно проголодаются, то нападут на кого угодно.

Это понимают и хозяева фермы. Чтобы ускорить поиски рептилий, они назначили премию – за каждую зубатую голову они обещают заплатить примерно 100 долларов США. Остаётся надеяться, что никто из ловцов-добровольцев, привлечённых деньгами, не пострадает.