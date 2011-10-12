Мир спасёт Иван-дурак

Пока Иван Охлобыстин примеряет армяк Соловья-разбойника (см. «АН» №38), Сергей Безруков уже освоился в роли Ивана-дурака. В первых числах ноября вы сами сможете оценить, как ему это удалось.

Если в случае с Охлобыстиным на выходе планируется разухабистый трэш с полным переосмыслением исторических реалий, то «Реальная сказка» более традиционна в этом смысле. Все её герои – Иван-дурак, Василиса Премудрая, Кощей, Леший и другие сказочные персонажи – выполняют ту же функцию, что и в народных сказках. Только живут они в наши дни. Василиса работает учительницей, Кощей «трудится» олигархом, Леший бомжует. А Иван-дурак раскатывает по городу на уазике с символикой ВДВ и щеголяет татуировкой с «парашютиками» на бицепсе. По сюжету, Кощей в исполнении Леонида Ярмольника вырвал из всех книжек страничку, где говорится о том, где спрятана его смерть. И теперь готовится захватить мир. Спасти его (мир) должен 14-летний школьник Сашка с помощью Ивана-дурака, который почему-то в герои не рвётся.

В создании фильма «Реальная сказка» Безруков принял участие не только в привычном ему качестве актёра и автора идеи, но и освоил смежные профессии сценариста и продюсера. В роли Василисы – супруга Сергея Ирина Безрукова. Снял фильм пока ещё малоизвестный режиссёр Андрей Мармонтов.

По признанию Сергея Безрукова, прокатчики наотрез отказывались брать «неформат», в котором Иван стреляет из пистолета Стечкина, три богатыря работают в охране Кощея и при этом нет ни трансформеров, ни другой заокеанской клюквы. При этом государство не поучаствовало в фильме ни единой копейкой.