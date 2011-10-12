Наш газ Литве не нужен. Вильнюс переходит на печное отопление

Из-за тяжёлого экономического положения граждане Литвы больше не могут позволить себе газовое отопление. Как сообщает местная пресса, в ожидании зимних холодов жители Вильнюса в массовом порядке закупают дрова для отопления домов и квартир.

Из-за роста цен на газ люди массово отказываются от газовых котлов и устанавливают обыкновенные печки. Довольны сложившимся положением дел только владельцы небольших фирм, занимающихся продажей дров. На их товар поступает огромное количество заказов, которые даже сложно выполнить в срок. Поэтому покупателям приходится мёрзнуть и ждать в течение недели, пока им доставят дрова.

Любопытно, что, по словам «торговцев хворостом», основными заказчиками являются именно жители столицы. Похоже, как только выпадет первый снег, Вильнюс будет напоминать большую деревню, в которой везде складированы дрова. Видимо, покупатели из маленьких городков и посёлков приобрели их заранее, а возможно, пилят чужой лес.

Как отмечают продавцы, наибольшим спросом столичных жителей пользуются берёзовые дрова – они лучше греют.