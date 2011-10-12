Кудрин – кавказская жертва?

Продолжаются разговоры о судьбе и причинах изгнания с небес всесильного А. Кудрина. Напомним, что этот министр-бухгалтер всю свою министерскую жизнь положил на экономию денег.

Не давал ни на развитие, ни на инновации, ни на что путное. Только в кубышку, причём американскую. При этом денежные потоки, лишённые каких-то созидательных мотиваций, уходили в разного рода чёрные дыры. Какие-то фонды, растратные проекты, поддержку регионов. В первую очередь – кавказских. Причём в гигантских масштабах и без видимого контроля.

По некоторым оценкам, в какой-то момент Кудрин осознал, что слепая дотация Кавказа стала смертельно опасной для бюджета. О чём он и докладывал регулярно Путину. И совершил ошибку, затеяв с ним несколько очень тяжёлых дискуссий с цифрами и фактами. Слышать такое от близкого друга якобы стало для Путина тяжёлым испытанием. Результат известен. Он не заступился за друга после очередных претензий к Кудрину со стороны Медведева.

Не исключено, что человек, о котором «АН» писали много и почти всегда плохо, скоро возглавит Институт экономической политики им. Гайдара. Тот, что при жизни Гайдара назывался Институтом экономики переходного периода. Вполне возможно, что он займётся там подготовкой новой антикризисной программы. Понятно, что сменный премьер Медведев в любом кризисе захлебнётся и его придётся менять. Ясное дело – на старого друга Кудрина.