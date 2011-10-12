Бить будут по правилам

В октябре этого года вышел новый приказ министра внутренних дел России, который повышает требования к навыкам частных охранников.

Так, боец частного охранного предприятия (ЧОПа) обязан уметь надеть шлем 1–3-го класса защиты за 20 секунд. Причём правильно застегнуть его и обязательно использовать в качестве подшлемника личную шапочку или салфетку – для соблюдения правил гигиены.

Также в 20 секунд надо уложиться, чтобы облачиться в бронежилет 1–5-го класса защиты. Всё за те же два десятка секунд чоповец должен нанести шесть ударов палкой по разрешённым зонам. То есть ни в коем случае нельзя задеть жизненно важные органы, покалечить или убить человека. Более того, приказ министра МВД требует бить не в полную силу. Охранникам запрещено бить резиновой палкой по голове, лицу, в пах, тыкать ею в область сердца. По сути, наносить удары можно лишь по плечам, рукам, ногам, бёдрам. Ведь задача сотрудника ЧОПа не избить нарушителя, а временно обездвижить и задержать до прибытия полиции. За те же 20 секунд охранник обязан застегнуть наручники на руках нарушителя спереди или сзади.

Повышение требований к почти миллионной армии частной охраны не случайно. Руководство органов внутренних дел всё больше рассматривает ЧОПы как свой резерв в чрезвычайных обстоятельствах.