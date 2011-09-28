Под Москвой завелся Соловей-разбойник

Несостоявшийся президент и рядовой священник запаса Иван Охлобыстин развил кипучую деятельность в кино. На подходе его очередной проект.

На счету Охлобыстина немало сценариев. Особой популярностью пользуется «растаманский» фильм «ДМБ». А также картина «Даун Хаус», переосмысляющая «Идиота» Достоевского и, как говорят, тоже созданная не без помощи веществ, «расширяющих сознание». На очереди русский народный фольклор, который также решено переосмыслить.

По сценарию Охлобыстина, молодой режиссер Егор Баранов снимает фильм «Соловей-разбойник». Заглавную роль играет, разу­меется, сам харизматичный «батюшка в отставке». Действие перенесено в наши дни, и, судя по всему, живого места от оригинала в нём не оставлено. По мысли сценариста, разбойник – это народный герой, и население всегда его любит, оправдывает любое насилие с его стороны и слагает про него песни и легенды. Поэтому современный Соловей, промышляющий в подмосковных лесах, пользуется народной поддержкой, его любят даже коррумпированные менты, и только злые власти стараются его загнобить. И для этого призывают своего Суперагента Н7, который должен покончить с народным героем.

Как в канву этой фантасмагории ложится оригинальная история про бандита и убийцу, которому настоящий народный герой Илья Муромец на радость людям вышиб зубы и в мешке привёз в Киев на суд, неизвестно.

Кроме Ивана Охлобыстина в фильме снимаются Оксана Фандера, Евгений Стычкин и непременный Михаил Ефремов. Премьера ожидается весной 2012 года.