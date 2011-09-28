В Приморье ловят тигра Грязнулю

Причем сделать это ученые-зоологи хотят как можно быстрее. Причина в том, что амурский тигр за прошедший год уже съел минимум 10 голов домашнего скота: лошадей, коров и быков.

Точно выяснить данный факт удалось при помощи радиоошейника, который был надет на Грязнулю весной. Благодаря ему ученые отследили все перемещения животного. По их словам, они смогли определить, что именно Грязнуля виноват в «безвременной кончине» скота. Данные маяка показали: хищник не подходил близко к населенным пунктам. Весь скот он загрыз на свободном выпасе.

Поэтому, учитывая активные жалобы местных жителей, было принято решение отловить тигра-убийцу и переселить его подальше от населенных пунктов и пастбищ. Учёные уверены: он сможет там выжить – тигр без труда охотится и на диких животных, и переезд не должен стать для него проблемой.