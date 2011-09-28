Чёрный Юг поработит белый Север

Как выяснили французские демографы, состав населения нашей планеты в ближайшем будущем серьёзно изменится. К концу столетия каждый третий житель Земли будет рождаться в Африке – и он будет чёрным.

В настоящее время почти на всех континентах наблюдается стабилизация роста рождаемости. И только Африка бьёт рекорды – население там растёт угрожающими темпами. По мнению исследователей, уже к 2050 г. Чёрный континент имеет все шансы стать глобальной державой. Все дело в том, что уже в середине века каждый четвёртый человек на Земле будет рождаться в Африке. Так что нашу планету ждет новая эра – вместо белых людей доминировать на ней будут чёрные.

Это будет новый мир. Многие жители Европы и Америки, привыкшие командовать, осознают, что они всего лишь меньшинство. Поэтому им останется только смириться со своей участью. Молодые поколения Юга окончательно потеснят стареющее население Севера к середине следующего столетия.